Cara, Alexa, Carla, Chloë: modelle e it girl che tirano fuori il talento

Le osservi con il sopracciglio alzato e ti domandi: belle sì, ma poi? Sotto sotto speri che abbiamo un neurone solitario che si prende a pugni da solo tutte le mattine in cabina armadio. Invece no.

Dietro quegli occhi magnetici, quei corpi statuari e quei visi che sembrano scolpiti nel marmo dagli ellenisti, c’è pure un cervello funzionante. Le bruttine multitasking e multitalent ingoino pure il rospo, perché la concorrenza resta alta e il mito è bello che sfatato: le top model e le it girl non hanno necessariamente le teste vuote. Almeno non tutte. Bellezza può far rima con intelligenza, talento, caparbietà, visionarietà, ambizione, disciplina. Le belle belle (e brave) in modo assurdo esistono e si moltiplicano.

Non bastava che Cara Delevingne, dopo aver calcato le passerelle più prestigiose al mondo diventasse pure una brava attrice affermandosi sul grande schermo. Non bastava che Carla Bruni ci facesse scoprire la sua voce angelica attraverso i suoi album, o che la it girl Chloë Sevigny grazie al suo ruolo di Lana Tisdel in Boys Don’t Cry (1999) ricevesse una candidatura ai Golden Globe e agli Oscar come miglior attrice non protagonista.

A quanto pare proprio non bastava. Ora ci mancava Alexa Chung che, con il suo occhio unico per lo stile, esprimesse il suo talento creativo. Ha abbandonato i riflettori e si è spostata dietro le quinte come Direttore Artistico di UGG: Alexa ha supervisionato l’intero shooting, dal concept, al team, fino al casting, concentrando l’attenzione sullo stivale Classic.

l risultato? Un servizio super contemporaneo, una serie di ritratti scattati a New York cattura un gruppo di donne: sono tutte protagoniste del mondo creativo di oggi e ognuna di loro viene celebrata in maniera diversa, mentre mostra la sue personalità, individualità e lifestyle.

«Mi è piaciuto tantissimo assumere la direzione artistica per UGG», ha detto la Chung, «perché così ho avuto l’opportunità di riunire e lavorare con le persone che considero di maggiore ispirazione per la mia vita, con un team di colleghi di talento in grado di catturare sia lo spirito che la natura disinvolta del brand».

Brava Alexa, brava Cara, brava Carlà, brave tutte. Ora basta però, prendetevi una piccola pausa.