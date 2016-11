Icone rock: meglio Chris o John?

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -









































Il rock è morto, viva il rock. E comunque: è tutto okay. Sarà per questo che nessuno si commuove se uno come Roger Daltrey, voce degli Who, dichiara: «Lo sconforto per me è vedere che il rock ha toccato un punto morto. Le uniche persone che dicono qualcosa che conta sono i rapper. Anche la maggior parte del pop è senza senso e facilmente dimenticabile: guardi queste pop star moderne e non ti resta assolutamente nulla». Sarà colpa di X Factor e dei soliti talent show che sfornano starlette da una stagione e via? Potrebbe essere. Oppure, semplicemente, il rock che è stato anche forma di lotta (politica) e strumento di liberazione (sessuale) ha esaurito la sua funzione sociale. Bye bye rock.

Epperò del rock resta lo stile in una preziosa gallery: le giacche di pelle nera, i jeans, le borchie e gli stivaletti da biker, le mini e i tacchi a spillo che spezzano la monotonia e tanti cuori. I tatuaggi à la Amy Winehouse, gli occhioni bistrati di Debbie Harry dei Blondie, le linguacce esibite e la cattiveria rock dei terribili fratelli Gallagher. Le mossette irresistibili di Chris Martin che balla la musica dei Coldplay e per compagna ha avuto una star di Hollywood. È a queste immagini che lo spirito rock & music dell’Have a Glamorous Weekend si ispira.

Diciamolo. Le icone rock invecchiano. E qualche volta non lo accettano. Vedi Courtney Love (e vabbè) o la magnifica Shirley Manson dei Garbage che a 50 anni compiuti rinuncia al rosso fosforescente dei suoi incredibili capelli in fiamme e cede al rosa marshmellow. Ma si può?

Ovvio che David Bowie resti inarrivabile. E che la coppia più rock di tutti i tempi resti quella formata da Yoko Ono e John Lennon: immortali santini da venerare ogni giorno di tutti quelli che abbiamo davanti a noi. Thank You.

Anche se, alla fine, l’icona più rock di tutte forse resta Kate-Mangiauomini-Moss che, dopo svariati fidanzati musicarelli (dal maledetto Pete Doherty all’ex marito Jamie Hince dei The Kill passando per DiCaprio e Jonny Depp of course) a 42 anni ha compiuto la scelta più rock di tutte: si è fatta un toy boy. Nome in codice Nikolai von Bismarck, 29 anni appena. Più rock ‘n’ roll di così.