Fedez innamorato di Chiara Ferragni

Sostiene Fedez che tutto quello che fa non lo faccia per denaro, ma per passione. Però, da come sta gestendo la sua vita a 27 anni appena compiuti, sembrerebbe che abbia un solo pensiero e cioè costruire l’Impero. Questo grazie a: 600mila copie di dischi venduti; Newtopia, l’etichetta discografica eretta con l’amico J-Ax; Faq — a domanda rispondo (Mondadori), la prima «biografia social» scritta cioè rispondendo a 5 mila domande dei fan; una nuova fidanzata milionaria (la fashion blogger Chiara Ferragni); la conduzione di X Factor; due capsule collection.

L’ultima è NoGodz by Replay, una collezione di sette t-shirt a 49 euro: «Il brand è di mia proprietà e raffigura un topolino crocefisso, l’ho anche tatuato sulla schiena: è la seconda volta che lo uso e sono molto felice». Si tratta di sette magliette con sette grafiche diverse che il marchio di Asolo, Treviso, mette in vendita a Milano proprio oggi: «Io e Andrea Rebuscini abbiamo preso uno yacht, una moto o un caccia e li abbiamo destrutturati trasformandoli in oggetti irriconoscibili». Cioè in disegni futuristici che assomigliano a Mazinga Zeta, rombi di tuono, stampe tribali, uccelli spaziali 3.0. A Natale usciranno anche felpe e giacche: in tempo per metterle sotto l’albero. Nel frattempo, Federico Leonardo Lucia, volto e giudice di X Factor per la terza volta di fila, ha fatto quattro chiacchiere con noi.

Com’è nata la collaborazione con Replay?

«Io disegno e lavoro grafiche per passione, sono graphic illustrator. Quindi appena ho avuto l’opportunità di vederle realizzate sulle magliette l’ho colta al volo. Sono nel mondo dello street wear da anni e tutti i miei amici hanno avuto brand che sono partiti dal niente e finiti nell’armadio di Kanye West o P. Diddy».

Ma quindi hai disegnato anche i tatuaggi che ti ricoprono il corpo?

«Sì, qualcuno. Comunque a me piace inventarmi magliette. Tipo quella che ho regalato a Chiara: ho usato il logo dei Nirvana e ci ho stampato sopra le facce degli Hanson. E Courtney Love ci ha insultati. Ora ne ho fatta un’altra con la foto dei Take That sopra al logo di Friends. Questa fa ridere, però: la metto questa sera a X Factor».

Ti vedremo più spesso alle sfilate?

«Ci sono sempre andato, ma alle ultime a Parigi con Chiara ci hanno dato la prima fila. Dici che conta?».

Sì, di solito ci trovi Anna Wintour di Vogue America. Comunque. Hai un nuovo disco in uscita a gennaio che sarà anticipato da un singolo: è una canzone d’amore?

«No, io e J-Ax non l’abbiamo ancora scelto ma sappi che non è dedicata a Chiara Ferragni, l’ho scritta prima di conoscerla».

Però dalle foto che pubblicate sui social sembrate molto innamorati. Pare che i tuoi fan siano un po’ delusi. Hai ceduto al fascino glamour di una donna da 8 milioni di fatturato all’anno…

«Be’, che c’entra, anch’io sono ricco»

Sì lo sappiamo e invidiamo i tuoi 400 mq di attico disegnato da Daniel Libeskind da 2 milioni di euro in centro a Milano: magnifica casa, complimenti.

«Pagata con i soldi che ho guadagnato, tra l’altro. Io sono cresciuto a Rozzano e sono figlio di un’impiegata e di un disoccupato. Tutto quello che ho lo devo al mio lavoro, non a un cognome importante. Chiara ha fatto anche di più, si è inventata un mestiere. È questo che ci unisce, siamo piuttosto simili. Siamo venuti fuori dal niente».

Infatti l’hai presentata anche ai tuoi. Solo che lei sta a Los Angeles. Come gestite la lontananza?

«Con Facetime».

Già, la tecnologia e i social sono la tua ossessione. Sono famosi i tuoi tweet su Maurizio Gasparri e Matteo Salvini. Hai preso di mira qualcun altro?

«Ma sai quante querele mi sono beccato? No, dopo anni di guerre questo è l’anno dei processi. Direi che mi metto in pausa. Però tra 12 mesi ricomincio, va».

Gloriosi auguri, Fedez.