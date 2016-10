Tutti i vestiti di Sarah Jessica Parker in Divorce

/ -































Sarah Jessica Parker riappare, ma è cattiva, glaciale e non ne può più del marito (Thomas Haden Church). Infatti s’intitola Divorce la nuova serie tv che a novembre parte su Sky Atlantic: SJP è Frances, madre affaticata di due figli che dopo 10 anni di matrimonio decide di divorziare, appunto. E ricominciare tutto da capo, affrontando la solitudine e i rancori di un rapporto adulto andato a male. Shopping & aperitivi con le amiche non sono più priorità. «Dimenticatevi Carrie Bradshaw perché qui risorge l’estetica anni Settanta e la faccenda è seria», ha dichiarato. «La protagonista poi indossa quel che le pare e che trova su Etsy o nei negozi vintage del Nord Est americano».

Insomma, bye bye Jimmy Choo. Guardare questa gallery di vestiti per credere. Il costumista Arjun Bhasin (Life of Pi, The Reluctant Fundamentalist e Begin Again) si è ispirato agli anni Settanta e ha setacciato mercatini e negozi di seconda mano e vintage a New York per trovare tutto quello che indossa Frances: chemisier, wrap dress e perfino un lungo vestito floreale, di quelli che tutte dovremmo avere nell’armadio questo inverno.

«A Sarah piaceva un film dei Seventies, An Unmarried Woman, che ovviamente mi sono riguardato e mi sono reso conto che ognuno di quei vetiti è stato disegnato e realizzato su misura da Albert Wolsky, uno dei miei costumisti preferiti. Poi ho rivisto Kramer contro Kramer, che era proprio sul divorzio, e mi sono scaricato un po’ di immagini. Ne ho prese anche molte dalle pellicole di Woody Allen, tipo Annie Hall».

Il problema è stata la taglia, però: «Ho trovato solo vestiti d’epoca tra la 46 e la 50, ma mi piacevano i tessuti e le fantasie. Così li abbiamo tagliati e decostruiti e addosso a Sarah sono stati fenomenali. In particolare uno che ho trovato au eBay, a ruota: era qualcosa di pazzesco».