Adrianne Ho: le 10 regole per essere sempre in forma (con stile)

Una vita sana, cibo organico, tanto esercizio fisico “positivo” e un lifestyle da modella. Tutto questo è Adrianne Ho, già definita la “top fashion and fitness” del momento. Il suo sito Sweat the style è una bibbia per le donne che vogliono tenersi in forma. L’abbiamo incontrata in occasione della nuova campagna Diadora che la vede coinvolta insieme a Rachel Tee Tyler nel video Bright Delivery-City Edition, il secondo capitolo della campagna Bright Delivery. La vediamo mentre corre, suda, percorre le strade di Los Angeles per recapitare le scarpe Diadora dall’iconico store Bait ai destinatari. Un un corto dinamico e pieno di energia, proprio come lei. Non c’era momento migliore per farci dare le sue 10 regole per una vita “glamour & healthy”.

1. Cosa mangiare al mattino.

«La mia colazione ideale è: salmone affumicato, avocado e un uovo in camicia su una fetta di pane tostato senza glutine».

2. Il look perfetto per la palestra e per il dailywear.

«Un paio di leggings dai colori accesi – come quelli Diadora che indosso nel video della Campagna Bright Delivery City Edition – sono perfetti dalla palestra alla strada. Li indosso con una giacca di pelle biker dopo l’allenamento, per un look casual e cool che continui a catturare l’attenzione».

3. Lo sport che ci rende più belle.

«Lo sport migliore è quello che amiamo, solo così possiamo dare davvero il nostro meglio.

La costanza è la chiave, perciò dedicatevi ad attività che vi fanno divertire piuttosto che “faticare”, e rimarrete felicemente sorprese dai risultati!».

4. Il trattamento beauty indispensabile.

«Sono una grande fan degli olii naturali idratanti, come quelli della Vintners’s Daughter. Da quando li uso non ho più brufoli nè pori dilatati, e la mia pelle ha un colorito luminoso».

5. Il piatto mai-più-senza.

«Qualsiasi cibo a kilometro zero. Cercate di mantenervi il più possibile vicine alla natura attraverso ciò che mangiate: il vostro corpo digerirà e brucerà il cibo come se fosse un combustibile naturale».

6. Il mantra da recitare al mattino e alla sera.

«Siate sane, siate felici, siate positive. Il modo migliore di vivere la vita è tirare fuori il lato migliore di voi ogni volta che potete!».

7. Il segreto per sentirsi più belle.

«Dopo una dormita di 8 ore, bere acqua a sufficienza e fare tanta attività fisica».

8. La tua beauty routine.

«La vera bellezza viene sempre dall’interno. Per questo cerco di dormire il più possibile – a volte è una sfida! – mangiare organico, sudare ogni giorno e usare prodotti di bellezza naturale tutte le volte che posso».

9. Le passioni per tenersi in forma.

«Il modo in cui vivo la mia vita quando mi sento sana e felice è insostituibile. Ti fa percepire e rispondere agli eventi della vita di tutti i giorni in maniera tutta nuova e diversa».

10. L’amore: quanto conta per stare bene?

«Essere felici è tutto!».