Son tutti belli questi figli di

Rapper, ballerino, presenzialista agli eventi più pop & chic tra New York e Los Angeles: da qualche giorno Jaden Smith, figlio dell’attore Will Smith e ormai diciottenne è diventato anche un sex symbol. La colpa è dei tabloid americani che, non si sa come, hanno intercettato/hackerato una foto che lui si è scattato in bagno mezzo nudo. E che ha fatto il giro del web.

Quindi l’argomento “figli di” è diventato immediatamente hot. Per esempio, qui abbiamo riscoperto Scott Eastwood, figlio di Clint Eastwood, e qualcuno in redazione ha fatto Oh!: sì, è attore come papà, ma con un’anima. Infatti pare che abbia rifiutato la parte di Christian Gray nel film di 50 sfumature di grigio perché «Richiedeva una piena nudità frontale, inoltre c’erano altre cose del personaggio che non erano nelle mie corde». Peccato, a 30 anni resta assai “interessante”.

Sta crescendo bene anche Rafferty Law, 20, figlio maggiore di Jude-the-young-pope e già lanciato in passerella. Anche se, forse, meglio di lui sta facendo occhioni-blu-Iris, la sorellina di 16 anni: guardatela, è già sulle rivuste patinate internazionali.

Altra bella scoperta, Natalia detta “Staz” Lindes, figlia di Hal Lindes, chitarrista dei Dire Straits: modella da quando ha 15 anni è stata anche testimonial di Saint Laurent. Al Festival del cinema, invece, si è fatta notare Sistine Rose Stallone, la figlia di Sylvester Stallone che ad appena 18 anni ha sedotto tutta Venezia: aveva una parte in Hacksaw Ridge, l’ultimo film di Mel Gibson, ma il resto del mondo l’ha notata sul red carpet.

Anche se, alla fine è Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, 16 anni, a sbaragliare tutta la concorrenza di figli famosi. Due armi a disposizione: lunghissime gambe e la faccia ancora più graziosa di mamy. Troppo facile. Debutterà al cinema in un film indipendente, Sister Cities, ed è testimonial di Marc Jacobs per la sua nuova linea trucco 2017. Come lei nessuno mai.