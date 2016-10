Hillary Clinton balla con Madonna

Circola sul suo Instagram da qualche istante, anche se Madonna non lo ha mai negato: è una super fanatica di Hillary Clinton. Quindi, mentre altre star invitano gli americani ad andare a votare l’8 novembre per il prossimo Presidente degli Stati Uniti e a farlo con la massima convinzione, la signora Ciccone… balla con Hillary. In un irresistibile meme con in sottofondo Girl Gone Wild.

«Hillary strapperà la Presidenza, quindi attenti! È una ragazza scatenata».

BuzzFeed, invece, ha provato a sbiancare Donald Trump. Sì, insomma, a cancellare quella patina d’arancio su cui tanto scherzano i giornali americani. E questo è The Donald senza veli & abbronzatura. Chi votate?