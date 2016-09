Erika Lemay: genio e regolatezza

Arriva sul set con un’ora di anticipo: vuole essere sicura di avere tempo per «preparare corpo e mente». Al trucco, scambia poche parole. Abbozza qualche sorriso di educazione, ma lo sguardo è altrove. È già rivolto verso quel nastro che pende dal soffitto e sul quale dovrà posare, a testa in giù. Sistemata l’ultima forcina sullo chignon che le scopre il collo da cigno, si dirige altera verso la macchina fotografica. Passa davanti al banco del catering, dove la troupe, nell’attesa di cominciare a scattare, sta gustando una ricca colazione. Non volta neanche la testa, accenna uno sguardo e intima: «Ora si lavora, basta mangiare». Il tono è ironico, ma sortisce l’effetto: tutti appoggiano il piatto, reclinano la testa in avanti come bambini dopo un rimprovero e la seguono sul set. Lei comincia a volteggiare attorno al nastro rosso tra nuvole di vapore. Dopo ogni scatto, scende dal nastro e corre al monitor per controllare il risultato. Nota anche la minima disarmonia: «Il braccio sta male, rifacciamo». Risale ed esegue il movimento perfetto.

Erika Lemay ha dedicato i suoi 33 anni alla ricerca della perfezione. Basta pensare che rilascia tutta l’intervista in un italiano senza accento: lei è canadese del Québec, ma con suo marito (Marco, che le fa anche da agente) parla solo in italiano, «così lo perfeziono», spiega. Da bambina era la prima della classe e la stella del suo corso di danza classica. È stata l’acrobata più promettente del Cirque du Soleil, con il quale tutt’ora collabora. Ma soprattutto, è la più brava al mondo in quello che fa, ovvero la “Poesia fisica” – un’arte al confine tra contorsionismo, danza e teatro che lei stessa ha fondato a 19 anni quando ha lasciato le compagnie circensi per diventare freelance. Un’arte per cui è ricercata ovunque: dalla Mostra del Cinema di Venezia allo show di apertura delle Olimpiadi di Londra, a party privati per Madonna o i Clinton. Un’arte a cui dedica tutta la sua vita, letteralmente, a partire dalle 7 del mattino.

È l’ora in cui ti svegli?

«Sì, mi alzo, medito, scrivo gli obiettivi della giornata e inizio il riscaldamento. Seguono colazione e tre ore di preparazione muscolare. Dopo pranzo mi dedico agli esercizi creativi. Dopo cena aggiorno il sito, rispondo alle mail, organizzo le trasferte. Prima di coricarmi, faccio un bagno di ghiaccio: fa bene alle articolazioni e potenzia il sistema immunitario. Anche la meditazione ha quest’effetto: è stato dimostrato su persone affette da Aids».

Chi ti ha insegnato a meditare?

«Ho imparato da sola. Sono autodidatta in tutto. Mi alleno per conto mio da quando ho lasciato il circo: mi riprendo con una videocamera, così posso vedere gli errori. Stessa cosa per quanto riguarda la scuola: l’ho lasciata a 13 anni e, studiando da sola, sono arrivata fino all’università».

In che cosa sei laureata?

«Ho conseguito vari diplomi: in psicologia, biologia… Mi interessa tutto ciò che riguarda il corpo umano. Quando voglio staccare dal mio lavoro, leggo manuali di neurochirurgia: mi rilassa».

Un film no?

