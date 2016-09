Gigi Hadid è un fenomeno

/ -















































La domanda è facile: come fa una modella di 21 anni a bloccare in un’ora una città da un milione e 300 mila abitanti? Gigi Hadid è grande. È riuscita a far imbizzarrire il traffico a Milano in una maniera perfino più potente della Metro 4, la nuova linea blu in costruzione.

E anche se questa è la fashion week, in centro non si vedevano scene di delirio come quelle di ieri dai tempi gloriosi dei Duran Duran. Solo che negli anni Ottanta noi volevamo sposare Simon LeBon, oggi le ragazzine si accontentano di un selfie con Gigi. Perché? Che cosa è successo, esattamente? Ma, soprattutto, chi è quel genio di ragazza?

Impossibile non notarla. Jelena Noura, ridotta a un più dolce Gigi, è praticamente sulle copertine di tutti i magazine del pianeta, da Vogue America in giù. E, qualunque cosa decida di fare, la condivide e diventa di tendenza. Non a caso ha 23 milioni di follower su Instagram. Per questo, tutti i brand la vogliono e si aspettano che lei, oltre a lasciarsi fotografare, posti centinaia di scatti sul suo account. Ma no, lei non ci sta: «Non ho nessuna intenzione di forzare chi mi segue a costruire la mia carriera. Mi rifiuto di fare 40 post a campagna». Insomma, Gigi Hadid ha una dignità.

La verità è che ha capito come funziona la celebrità oggi e ha usato i social media in maniera straordinariamente strategica. Sarà per questo che le sue fan la adorano? Può essere: sognano di diventare famose, altro che sposarsi una popstar. Amano l’idea di trasformarsi in un personaggio pop, piuttosto. Dicesi: culto della popolarità e basta. Che è il motivo per cui gli adolescenti sgomitano per farsi un selfie con Gigi: per postarlo su FB, Twitter, Instagram e godersi i loro like istantanei di celebrità.

Perché non tutti possono essere Gigi. Figlia di una ex modella olandese (Yolanda Foster) e di Mohamed Hadid, l’imperatore del sistema immobiliare americano con antiche ascendenze palestinesi, è cresciuta in case magnifiche e ha frequentato fin da piccola ricchi & famosi. Per dire. A 8 anni è stata fotografata per la campagna di Guess perché il proprietario era un amico di famiglia. Ah, ha una sorellina di un anno più giovane che mamma ha chiamato Bella. Come se avesse intuito qualcosa. Alla sfilata di Fendi erano in passerella insieme. Sì, anche la piccola Hadid fa la modella.

Sa di essere fortunata Gigi, ma ha i piedi saldamente ancorati per terra. Dicono. È giovane e passa per una ragazza acqua & sapone. Come se avere una faccia come la sua sia la cosa più naturale del mondo. Californiana, a 19 anni si è trasferita a New York e si è scritta al college ma poi le è successo, casualmente, di essere la più richiesta delle agenzie di top model. Tranne da Victoria’s Secret, però: è stata scartata due volte. Proprio come noi, giusto? Solo che alla terza l’hanno presa e nel 2015 è diventato l’angelo più cliccato della rete. Gigi Hadid è virale.

Le capita anche di essere amica di personaggi famosi: Kendall Jenner e Taylor Swift, per esempio. Selena Gomez. Cara Delevingne. E si è fidanzata con… Zayn, ex One Direction. Guadagna 9 milioni di dollari all’anno anche se i maledetti “bodyshamer”, l’hanno accusata di non essere abbastanza magra per fare la modella. Lei ha risposto più o meno così, dall’alto della sua montagna di biglietti verdi: «E si vede che questo è il mio momento». Gigi Hadid non è stupida.

Tommy Hilfiger l’ha voluta a New York per rilanciare il suo marchio. È appena stata alla presentazione della borsa di Max Mara, la BoBag, e stava per venire giù il Duomo di Milano. Poi ha sfilato da Moschino e, prima di salire sulla passerella di Fendi, è stata perfino aggredita: ma ha preso a gomitate quel cretino del vlogger che ha provato ad abbracciarla. Non sapeva, il poverino, che Gigi è un’appassionata di boxe. E che, per arrivare in cima all’Olimpo, bisogna allenare ogni muscolo del proprio corpo. Gigi Hadid è forte.