Serie tivù d’autunno: donne protagoniste

Jenny from the Block torna (più o meno) sul luogo del delitto 18 anni anni dopo Out of sight, solo che ai tempi faceva la sceriffa buona: in Shades of Blue, la serie in onda questa sera su Mediaset Premium Crime, è Harlee Santos, una poliziotta di Brooklyn molto cattiva, anzi corrotta. Leggete Glamour di ottobre, pag 226, please. Intanto Variety, del poliziesco che lei si si è pure prodotta, ha scritto: «È un titolo solido e con molti punti di forza, Ray Liotta su tutti, con JLo che rischia di distrarre gli spettatori dalla qualità del prodotto». Ma va? Jennifer Lopez ormai ha 47 anni, ma ne dimostra 10 di meno, come minimo. Sì, è lo spot vivente di “i 40 sono i nuovi 30”. E qui è vestita per uccidere. Da vedere & copiare, volendo.

Ed è solo la prima delle donne-donne che colorano di rosa l’autunno di Mediaset Premium. Per dire. Domani su Premium Action Sharon Stone, 58 anni mirabilmente portati senza neanche un ritocchino, è il vicepresidente degli Stati Uniti In Agent X: giusto in tempo per le elezioni americane che, se tutto va bene, incoroneranno Hillary Clinton primo Presidente donna degli States. Sharon, invece, è la protagonista di una spy story al limite della fantapolitica. È Natalie Maccabee e, un bel giorno, scopre che la Costituzione contiene un articolo che concede proprio al vice-presidente il potere di nominare un agente di indentità ignota (Agent X, appunto), “allo scopo di aiutare la Repubblica in tempi di estremo pericolo”. Terrorismo? Domani accendete la tivù e fateci sapere.

Il giorno dopo, il 24, Uma Thurman è su Premium Stories nel cast di The Slap, la miniserie australiana tratta dal romanzo omonimo di Christos Tsiolkas e rifatta da NBC: siamo a una festa di amici con figli, tutti si divertono, mangiano, bevono, litigano e a un certo punto parte il famoso schiaffo (The slap del titolo). Solo che il ceffone è rivolto a un bambino. Il che scatenerà una serie di reazioni scomposte, soprattutto da parte della madre del piccolo che, a 4 anni, è ancora allattato al seno. In mezzo a tutto ciò c’è Uma, 46 anni da Boston e leggermente provata. Il resto, scopritelo voi.

Si dovrà attendere invece fino al 18 novembre per Hot & Bothered, la commedia con Eva Longoria su Premium Joy: ce la fate? Lei è la regina di una telenovela, of course. E questa serie è il dietro le quinte dello show. Lei a 41 anni resta, comunque, la più divertente e ben conservata delle Desperate Housewives. E già questo meriterebbe un clic sul telecomando. O no?