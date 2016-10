I nostri pezzi chiave per un perfetto look da Halloween

Prima cosa: tira fuori la strega che è te, è Halloween!

Puoi scegliere il nero (sì a piume e pizzo), oppure puntare sull’arancio, nuance di stagione.

Sfoglia Glamour di Novembre a pagina 56 per scoprire i look orange che amiamo di più, e prendi spunto per il tuo outfit da Ognissanti.

Sfoglia la nostra gallery con i pezzi chiave: tra top di pizzo, clutch di vernice, felpe che si illuminano anche al buio, accessori e orecchini divertenti per festeggiare il 31 ottobre comme il faut. Pezzi che ti faranno sentire stupenda e anche un po’ speciale.

E se sei a New York la notte del 31 non perderti the Village Halloween Parade: la parata in maschera più pazza del mondo.