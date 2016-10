Vestiti ispirati a Halloween

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



























































Prima cosa: fai venir fuori la strega che dorme dentro di te, è Halloween! Quindi, scegli il nero e declinalo su piume, pizzo, occhiali, decorazioni casalinghe, perfino. Non ti va di vestirti da zucca? Ispirati all’arancio che non è una nuance facile, però è capace di ridare colore al grigiore metropolitano di certe giornate brumose. Quindi, indossa un cappottino o un maglione almeno color ruggine. E poi compra pezzi glamour dark.

Collane di piume, top di pizzo, clutch di vernice. Felpe che nella notte più spaventosa dell’anno si illumineranno anche al buio. Accessori sanguinosi. Orecchini divertenti per festeggiare il 31 ottobre comme il faut. Pezzi che ti faranno sentire stupenda e anche un po’ speciale per tutto l’inverno. Vestiti di luce.

E se sei a New York la notte del 31 non perderti the Village Halloween Parade: la parata in maschera più pazza del mondo. Happy Halloween!