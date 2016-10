Marsupio: è l’accessorio must-have dell’A/I 2016/17

Dimenticate tenute sportive e look da turista, adesso sfoggiare il marsupio è da vere fashioniste. Accessorio cult degli anni’ 90 ritorna protagonista in versione super glam. Pratico e molto cool, un po’ più grande di una pochette, molto più piccolo di una borsa a mano, si porta come una cintura, per segnare il punto vita o un po’ più giù, sui fianchi, effetto street-style. Dà carattere e regala quel twist speciale anche ai look più minimal. Portatelo di giorno con outfit urban-chic e di sera con longdress e gonne a ruota. Guardate la gallery e scegliete quello che fa per voi.