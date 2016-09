Vogue Fashion’s Night Out 2016: novità e sorprese

Torna a Milano il 20 settembre dalle 19 alle 22. 30, l’ottava edizione della Vogue Fashion’s Night Out. Centinaia di negozi aperti: da via Montenapoleone a via Manzoni, da via della Spiga a corso Venezia, da corso Vittorio Emanuele a corso Genova, all’intero quartiere di Brera e corso Como, piazza Gae Aulenti e Porta Nuova. Obiettivo: fare del bene.

Il vostro shopping aiuta l’Istituto Monzino a sostenere il progetto “Monzino Donna”, specializzato nella prevenzione e nella cura di malattie cardiovascolari nelle donne.

Fate acquisti, prima di tutto: buttatevi (letteralmente, vanno a ruba!) sulle limited edition realizzate da brand e stilisti per la serata. Godetevi l’emozione dei fashion happening all’aperto in via Montenapoleone e via Fiori Chiari e poi proseguite fino a piazza del Carmine per ballare sotto la consolle di Discoradio. Godetevi i cortometraggi su cinema e moda di 10 registi emergenti selezionati da Vogue Italiacon il Fashion Film Festival Milano. Sorseggiate le Infusions, cocktail speciali a base di Nastro Azzurro realizzati in esclusiva dai migliori mixologist del mondo. Fate un giro a Palazzo Morando per scoprire le opere degli artisti selezionati dallo scouting lanciato in partnership con illy: “Dress for Coffee”: creativi under 40 chiamati a vestire i barattoli di caffè illy. Andate a caccia dell’ultimo trend nel temporary store creato ad hoc da Zalando. Scommettete sui designer emergenti individuati da un programma di scouting di QVC insieme a Vogue Talents. E taggatevi! L’hashtag ufficiale è #VFNO2016.

e non finisce qui…

Durante la serata Audi presenta la nuova Audi Q2, la più #untaggable di tutte le Audi, un’auto dallo spirito crossover. Hugo Boss Parfums allestirà un corner in via Passarella in cui si potrà prendere parte a un percorso olfattivo unico. Martini per il secondo anno si conferma cocktail ufficiale e promuove un progetto che celebra la Terrazza Martini e 4 giovani fotografi scelti insieme al canale PhotoVogue.

Qui trovate una gallery con le collaborazioni speciali per la serata.

