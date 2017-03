Lob: come si porta in primavera?

“New season, new hair”. Questo verrebbe da dire a proposito di Jennifer Lopez e del suo nuovo lob, il taglio di capelli che proprio il primo giorno di primavera ha creato per lei il suo hairstylist, Chris Appleton, che ovviamente ha immortalato il momento su Instagram. Lo scorso anno era toccato a un’altra che sembrava, proprio come JLo, non dover mai rinunciare alla chioma lunga, Victoria Beckham e , più di recente, a molte altre star. Parliamo del lob, quel long bob che, da qualche stagione, attira celebrities di ogni specie e caratura. Perfino Halle Berry, che aveva fatto del corto la sua cifra di stile, ormai da qualche tempo sfoggia un lob portato, a seconda dei momenti, liscio o mosso e addirittura riccio, come agli ultimi Oscar, in stile afro-chic.

Perché il lob piace tanto? Perché si tratta di un giusto compromesso tra lungo e medio e perché è versatile e si può portare in mille modi, lineare o scalato, con o senza frangia, liscio e mosse. Compagnia della Bellezza, ad esempio, ha lanciato l’Ob Shag, un hair look che unisce alla grinta dello swag, il taglio scalatissimo anni ‘70 e ’80, la gentilezza del lob che sfiora appena le spalle e che trova la massima espressione in chiave messy o curly con frangia piena, dentelé, mossa a scalatura ritmica che incornicia il volto. Anche il colore diventa elemento indispensabile, con contrasti tra le radici e le punte che crea un giusto compromesso tra uno stile audace e raffinato. C’è poi la versione “french”, caratterizzata da leggero movimento con frangia lunga, effetto gringe, chic and casual insieme.

Come lo propongono, questa stagione, le collezioni dei saloni? In versione classica, ma anche estremizzata, con profonde scalature che lo avvicinano al taglio must: il mullet, il taglio a doppio strato di derivazione anni ’70 e ’80, unisex e portato e reso celebre da rockstar del calibro di David Bowie, Keith Richards e Mick Jagger. Che succede quando il mullet incontra il bob? Che spuntano sulle teste sfilature, spesso azzardate, frange più o meno lunghe e dentelé, ciuffi e lunghezze che variano, a seconda del mood e dello stile.