La primavera è il momento perfetto per rinnovare il look.

Probabilmente, è l’occasione giusta per fare quel taglio che tanto ci chiama l’attenzione. Se volete sperimentare un taglio capelli medi primavera 2017, oggi vi propongo le tendenze da non perdere.

I tagli medi sono senz’altro una delle tendenze più seguite quest’anno e in primavera lo sarà ancora di più.

Né troppo lungo né troppo corto.

Se amate essere creative, questo è il momento di scatenare la vostra immaginazione e cambiare il colore e la lunghezza dei vostri capelli. Dal taglio midi potrete optare per lo stile bob scalato o asimmetrico.

Il ritorno dello shag

Tra le tendenze capelli medi primavera 2017, c’è lo shag. Il famoso taglio scalato e spettinato che segue lo stile grunge, molto amato negli anni Settanta. Il nome di questo taglio deriva dalla parola Shaggy che significa “spettinati” e si contraddistingue perché si porta scalato per dare volume alla chioma. La star ed ex modella di Victoria’s Secret Rosie Huntington è una delle celeb che ha deciso di sfoggiare questo stile.

Taglio capelli Bob lungo

Il taglio bob lungo è uno dei più amati del momento. La lunghezza arriva appena sotto delle spalle ed è tra i tagli capelli medi primavera 2017 più impegnativi. Infatti, è necessario “ritoccare” le lunghezze molto spesso per mantenere il più possibile l’effetto bob definito. Un modo per rendere unico questo taglio è portare la frangia.

Non dimenticate che per definire un taglio midi, è necessario che la lunghezza dei capelli arrivi al meno fino al mento. Il vantaggio dei capelli midi è che si possono portare in diversi modi: da un lato, lisci, ricci, mossi. Le tendenze dei capelli medi primavera 2017, che vi abbiamo presentato, hanno anche un gran vantaggio. La loro lunghezza permette di gestirli in modo molto più semplice a casa. Per questo motivo sono perfetti per chi ha una vita frenetica.

Vi aspetto anche sul mio blog per continuare a parlare di tendenze.