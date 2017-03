Capelli, le tendenze colore della primavera estate 2017

Sarà che quando i film piacciono o quantomeno fanno parlare scatta un’inconscia voglia di emulazione o sarà che il suo ruolo è entrato nel cuore, con tutta la sua “fisicità” e la sua estetica, vero è che il rosso del caschetto di Emma Stone in La La Land è il colore di capelli del momento.

Se da sempre le donne dai capelli rossi hanno un fascino particolare legato a storie e leggende, ora l’arancio-rame, forse anche per merito di Emma nei panni di Mia, è diventata la sfumatura di riferimento dell’hairstyle. Tutte le tendenze colore di questa primavera estate 2017 vengono infatti dalla fusione del rosso rame con una base più o meno bionda.

















































La mania del Tiger Eye infatti non è finita ma al mix di miele, caramello e castano si è aggiunta una punta di rosso per dare vita a una nuova gamma di colori: quando il biondo più chiaro si miscela all’arancione si crea il cosiddetto Blorange (blonde + orange), anche chiamato Peach Hair, una versione più aranciata e chiara del Rose Gold, quando l’arancione prevale la nuance diventa Pumpkin Spice, mentre quando la base è più scura l’effetto pesca diventa più un effetto ciliegia, trasformandosi in Chocolate Mauve o Cherry Bombre.

Alla base di questa scala di nuance ci sono due tonalità star che la collezione Inoa per Vanessa Bruno di L’Oréal Professionnel ha lanciato per l’estate con i nomi di Nude Beige e Copper Foilyage. Il primo è un un biondo che mixa toni caldi e freddi a metà tra il biondo cenere e il biondo platino per un risultato naturale e luminoso. Il secondo è un rosso rame dorato creato con la tecnica del Foilyage (larghe pennellate solo su alcune sezioni poi avvolte in fogli di alluminio) che prende ispirazioni dal trucco arancio e rosso e riesce a scaldare qualsiasi colore di base.