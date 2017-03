Capelli corti primavera 2017: scegliete quello più adatto al vostro viso

Finalmente, è arrivata la primavera e con essa tanta voglia di rinnovarsi. Ad esempio, scegliendo di tagliare la nostra chioma. Ma quali sono le tendenze per capelli corti primavera 2017?

Anche quest’anno, gli hairstylist propongono varie opzioni per chi vuole un look moderno e comodo. Inoltre, abbiamo visto, nelle precedenti sfilate delle fashion week, che i tagli corti sono molto di tendenza, soprattutto quelli ispirati allo stile rock e punk.

Taglio capelli corti primavera 2017: Pixie

Tra i tagli capelli corti primavera 2017, quelli più “radicali” sono diventati i più gettonati. Tra questi il pixie continuerà ad essere nel 2017 una delle tendenze più seguite. Il fatto che venga preferito da molte donne, è forse dovuto alla sua versatilità, ma non solo. Infatti, è ideale sia per le occasioni formali che quelle informali. Si riconosce in quanto la base dietro e i lati sono più corti rispetto al resto dei capelli.

Il taglio pixie è adatto alle donne con lineamenti femminili. Se, invece, si hanno mascelle leggermente squadrate o fronte troppo alta, è meglio evitarlo.

Taglio capelli corti primavera 2017: Stile Punk e Rock

Il taglio punk o rock è perfetto per chi vuole sembrare più giovane. Anche in questo caso, è molto comodo e versatile. Avrete poi molte opzioni per renderlo unico. Ad esempio, scegliendo uno stile “spettinato”, a cappe o con sfumature diverse.

Sottolineo che è perfetto per coloro che hanno il viso sottile e allungato.

Taglio capelli corti primavera 2017: GARÇON

Una delle grandi novità di questo 2017 è il taglio di capelli Garçon. Il Garçon lascia il collo scoperto e vuole la frangia lunga con tanto volume. Spesso, è stato considerato un taglio per uomini, ma in realtà è molto femminile anche perché la frangia si porta asimmetrica. E’ molto apprezzato perché le donne possono giocare con i volumi e le forme.

Grazie a questo tipo di taglio è possibile addolcire i lineamenti, spuntando la frangia o scegliendo di pettinarli con la riga laterale.

Siete pronte a dare un taglio ai vostri capelli?

Vi aspetto anche sul mio blog.