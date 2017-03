Acconciature capelli lunghi: tantissime idee e i trend di stagione

Tantissime inspiration per la tua chioma e le acconciature capelli lunghi più cool del momento da realizzare in pochi minuti.

Hai i capelli lunghissimi e sei stanca di portarli sempre allo stesso modo, vero? I capelli sciolti sono davvero fastidiosi e la solita coda di cavallo ti riporta indietro ai tempi delle scuole elementari? Hai perfettamente ragione, la penso come te, ed oggi, ti darò tantissime idee utili per realizzare delle acconciature capelli lunghi diverse dal solito (e senza rivolgersi alla parrucchiera!).

I trend per il 2017 sono principalmente due: le trecce e le onde, mixa il tutto ed otterrai l’acconciatura perfetta!

Non sei in grado di realizzare l’acconciatura che vorresti? Non temere, è più semplice di quel che pensi. Prima di tutto studia a fondo questi tutorial per fare le trecce attaccate alla testa, sono alla base di ogni acconciatura e, una volta imparato a realizzare le trecce tutto ti sembrerà un gioco da ragazzi!

Veniamo al dunque: quale acconciatura scegliere? In base all’età, alla tipologia del capello e al proprio stile esistono tantissime acconciature diverse. Io te ne consiglierò alcune (e ti mostrerò delle gallery super) in base al tuo stile.

Sei rock? Le boxer braids fanno al caso tuo. Si tratta delle famosissime trecce attaccate alla testa e ne esistono di mille tipi diversi. Qui una gallery di boxer braids.

Sei super femminile? Le onde e i fiori fanno sicuramente al caso tuo. Opta per chignon da principessa o capelli raccolti da star. Qui trovi una raccolta acconciature eleganti per tutte le occasioni.

Che ne dici? Hai trovato l’acconciatura per capelli lunghi che fa al caso tuo? Qui ti mostro una gallery di acconciature per capelli lunghi con tantissime idee differenti e ti aspetto sul mio canale youtube con tantissimi tutorial utili.

Alla prossima!