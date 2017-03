Tagli corti femminili: i trend 2017 per tutte le teste

Hai deciso, devi assolutamente cambiare look, vuoi darci un taglio netto! I tuoi lunghi capelli ti hanno stancata e, ormai da qualche mese, ti frulla nella testa il pensiero di darci un taglio, di cambiare stile.

Complici la primavera, il sole e l’umidità di questa stagione ti sei decisa definitivamente, hai prenotato della tua parrucchiera per un taglio corto ma… non hai la minima idea di cosa realizzare, vero? Oggi ti darò tantissimi consigli utili e ti parlerò di tutti i tagli corti femminili del momento.

Scegli la tua tipologia di capelli e consulta la gallery che ti propongo, non ti deluderò, ne sono certa!

Hai i capelli lisci? Sono i più gestibili e adatti per realizzare un taglio corto. Hai veramente l’imbarazzo della scelta: dal rasato al pixie, dal taglio a scodella al doppio taglio.

Tutti i tagli corti femminili ti stanno bene, scegli quello perfetto per te in questa gallery di tagli corti per capelli lisci.

Hai i capelli mossi o ricci? Non ascoltare chi dice che i tagli corti non fanno per te, non è assolutamente vero! Devi solo porre più attenzione nella scelta del taglio.

Il mood migliore è quello del doppio taglio, rasato ai lati e con una dose extra di volume (tutto quello che devi sapere sul doppio taglio) mentre, se vuoi optare per un “corto non troppo corto” non perderti questa gallery di tagli mossi.

Che ne dici? Hai trovato il taglio per te? Seguimi sul mio canale youtube e fammi lì tutte le domande del caso mentre, se vuoi qualche idea, qui trovi una gallery di tagli di capelli corti.