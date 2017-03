Il ritorno della lacca per fissare le acconciature

Scordatevi la classica lacca “della zia”. O quella che vaporizzavate sullo chignon quando eravate bambine. Nulla di tutto questo e, soprattutto, niente capelli che sanno di lacca!

L’hairspray è indispensabile nella beauty routine di tutti i giorni. Serve per fissare le acconciature, anche le più semplici, per far durare le onde più a lungo, per camuffare i baby hair che sparano dalla coda o i ciuffi elettrici quando avete i capelli sciolti. Insomma, uno strumento da avere sempre con sé proprio come un rossetto.

C’è, però, un ma. Ovvero, lacca sì ma solo se non lascia traccia. Insomma anche sui capelli vale la regola del less is more e il nude detta tendenza. Quindi, optate per la lacca Pure Infnium di L’Oréal Professionnel, senza profumazione, non appiccica e non lascia residui.

Nella gallery, trovate 10 look a cui ispirarvi questa primavera. Dal beehive in stile Brigitte Bardot proposto da Anna Sui allo shag spettinato di Francesco Scognamiglio. Tutti harispray approved.