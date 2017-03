Capelli colorati: i toni top della primavera 2017

Fino a qualche decina di anni fa, raggiunti gli anta, era facile, con l‘arrivo dei primi capelli bianchi, avvicinarsi per la prima volta al colore. Castano dorato, biondo cenere, biondo miele, qualche meches, le più ardite viravano verso un rosso rame. Il nero veniva abbandonato perché invecchiava. Qualcuna, orgogliosa di una scelta ardita ma consapevole di un evitabile invecchiamento, accettava il sale e pepe, riflessandolo solo per renderlo più luminoso.

Una volta si poteva essere more, bionde, castane o rosse. Niente più. E al passaggio di una testa colorata in modo diverso si rischiava il torcicollo.

Cosa è cambiato riguardo ai capelli colorati?

Adesso, le tonalità che possiamo scegliere senza paura di essere additate come folli, sono diventate le più disparate. E’ sempre più comune vedere in giro, ragazze ma anche signore della mia età, che orgogliosamente sfoggiano capigliature creative e colorate. Donna di età, eleganti e chic, che indossano con disinvoltura una bella capigliatura dalle sfumature rosa o azzurrine.

Le regole in campo hairstyle sono state infrante (grazie al cielo) e per le nostre chiome possiamo scegliere tinte pop, pastello o rainbow. E’ sufficiente dare sfogo alla fantasia e possibilmente mettersi nelle mani di un bravo parrucchiere soprattutto se la nostra intenzione è quella di spingersi verso colori più audaci che prevedono una decolorazione.

Quali tonalità scegliere per i vostri capelli colorati nella prossima primavera?

I colori top della primavera sono il Blorange ( mix tra biondo e arancio mandarino). Perfetto per i capelli chiari. Poi il rosa e il fucsia che, insieme all’azzurro, creano un effetto molto gradevole sia su basi scurissime che chiarissime. Infine regge ancora il Granny, arricchito però da sfumature azzurrine. Vi avverto che quest’ultima si tratta di un colorazione davvero difficile da raggiungere perché richiede una schiaritura molto vicina al bianco non facile da ottenere. (Ve lo dico per esperienza dopo averla tentate senza successo per tre volte).

Dal rosa pastello al castano ramato, qualunque sia la scelta, va tenuto presente un unico e importante diktat: i colori devono essere brillanti, glossy, mai uniformi, con grande personalità. Il biondo scivola verso il ghiaccio, il castano conquista tonalità mauve o caramello. Il rosso è vivace, si fa notare assumendo tonalità aranciate o color ciliegia.

E, se avete paura che la vostra decisione venga ancora presa come un atto di pazzia dai vostri familiari, amici o colleghi, avete due scelte. La prima: rimanere con la voglia di un innocuo colpo di testa. La seconda: ricordare a chi vi avete intorno che la vita è una sola e che il colore rallegra l’animo.

Un bacio..

Sandra ( Smilingischic )

Foto di Giorgio Leone