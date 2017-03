Acconciature primavera estate 2017: i trend della stagione!

E’ finalmente primavera! E, con la primavera, arriva anche la voglia di cambiare look per apparire più fresche e sbarazzine. Se non vuoi ricorrere alle forbici per un completo cambio di stile, puoi giocare con le acconciature! In questa primavera estate 2017 andranno molto i capelli raccolti, le trecce, i torchon e gli chignon. L’importante è ottenere uno stile ricercato, ma allo stesso tempo facile da realizzare ed adatto a tutti i giorni.

Come già vi ho accennato, tra le acconciature primavera estate 2017 spiccano le trecce, di tutti i tipi. In particolare, sono molto in voga le trecce che hanno l’attaccatura alla testa, e originano sin dalla radice, per poi scendere su tutta la chioma. Queste possono essere due o più, ma in ogni caso faranno la loro bella figura!

In questa foto, si nota bene l’attaccatura delle trecce, che termina in un’unica coda centrale.

Anche in questo caso, la treccia non prosegue per tutta la chioma, ma si evolve in due codini laterali.

Altro trend della stagione è lo chignon. Non si tratta però del classico chignon perfetto da ballerina classica, ma di un acconciatura veloce e spettinata, realizzabile da chiunque con un elastico e qualche forcina. Per rendere l’acconciatura più ricercata e riprendere il trend della stagione, sono state aggiunte due treccine laterali! Facile e veloce!

Torchon e chignon caratterizzano questo hairstyle, che anche in questo caso risulta privo di precisione ma allo stesso tempo d’effetto. Al contrario delle trecce, che necessitano di maggior manualità, questa acconciatura è realizzabile da chiunque, anche se si è di fretta.

In questa foto i due bun sono posti nella zona superiore della testa per ricreare un effetto Saylor Moon

Anche in questa acconciatura possiamo notare l’unione dei due trend della stagione: bun e trecce. In questa foto le trecce partono dalla parte inferiore della testa, e la percorrono verso l’altro, fino a diventare due bun molto particolari, effetto manga. Senza dubbio il gioco di colori contribuisce a evidenziarne l’effetto, ma spiccheranno anche con una chioma monocolore!

Se non amate le acconciature e volete lasciare i capelli sciolti, i trend della primavera 2017 vedono in primo piano un effetto molto naturale, ovvero un liscio o un mosso quasi selvaggio. Talvolta impreziosito da una mezza coda, accompagnata da due torchon laterali, o che termina con uno chignon spettinato.

Fatemi sapere in un commento se vi sono piaciute le acconciature primavera estate 2017! Per altri consigli di bellezza seguimi su Instagram e Youtube. Alla prossima!

