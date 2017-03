Hidden hair: quando il dettaglio si nasconde

In principio fu “hidden rainbow”, comparve su tutti i social la mania della chioma multicolor ma solo in un determinato punto della testa e visibile solo quando i capelli si spostavano o si raccoglievano. L’aveva lanciata il salone londinese Not Another Salon e, anche se non la si è vista molto in giro, ebbe il suo quarto d’ora di celebrità.

Quello che ci colpì fu però l’idea alla base del tutto: ovvero il fatto di ricercare piccoli dettagli laddove non ti aspetti. E guardando gli hair look in passerella, ci si rese conto che poi il mood era declinabile in più modi, molti dei quali all’insegna della portabilità e relativi non soltanto al colore, ma anche, e forse soprattutto, allo styling. Tra le soluzioni più interessanti (e più semplici), le treccine stile boho chic delle modelle di Roberto Cavalli che sbucano da dietro le orecchie e scendono lungo le spalle o, nei tagli medi, si confondono con il resto della chioma. Sempre in tema treccine, ancor più interessante il look di Andrew GN e Angel Chen, ovvero treccine a spina di pesce su una parte della testa e ampio ciuffo dall’altra, a simulare un taglio undercut. Un’altra soluzione prevede, invece, un raccolto con mini fish braid su entrambe le tempie sormontate da un raccolto voluminoso alla mohicana, che termina dietro con una coda bassa sulla nuca trattenuta da un nastro nero. Sempre mini-treccine a spina per Valentino che invece le relega sulla nuca e le fa terminare con un elegante top knot sulla testa. A volte, come da Jerome o Pa5h, le trecce sono sostituite da ciocche frisé.

Spesso sono le ciocche a creare giochi “illusionistici”, quando sono tirate su una tempia e terminanti sotto la chioma, tanto che non si vede che fine poi facciano, più eleganti e accessoriate con un fermaglio per Marchesa, più casual per Bibhu Mohapatra e quasi bon ton per Au Jour Le Jour. In tema di accessori, Anteprima trattiene una ciocca con tante forcine appena sopra l’orecchio e visibili lateralmente. Parlavamo di tagli undercut simulati. È quello che si è visto sulla passerella di Giorgio Armani, con un raccolto tiratissimo su una tempia e con ciuffo lungo e ampio sull’altra, texturizzati con effetto wet. Styling più naturale invece per Michael Kors, che posiziona la riga molto laterale creando un ciuffo ampissimo che copre metà volto e che potrebbe cambiare posizione con una semplice mossa della mano.

Proprio il movimento gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di styling, che potremmo definire “proattivi”, in quanto inducono tutto il corpo a collaborare: con lo sguardo, ricercando il dettaglio che c’è e a volte non si vede e con le mani poiché, appunto, basta anche solo un piccolo gesto per scostare una ciocca e dare un volto nuovo all’acconciatura. Senza dimenticare il colore: eravamo infatti partiti da qui per definire questo mood e lo ritroviamo in altre forme, come ad esempio da Vivienne Hu, appena accennato da ciocche in lieve contrasto con il resto dei capelli oppure con stacco più netto, come il blu elettrico sul nero visto da Versace, posizionato sulla parte bassa e interna della chioma.

Non dimentichiamo, infine, le frange, che assumono forme inedite e si confondono con ciuffi ribelli: cortissime e quasi invisibili a una prima occhiata o più lunghe e dentelé, trasformabili all’occorrenza in veri ciuffi o gringe, con marcata riga al centro. Una delle soluzioni più versatili e interessanti, all’insegna della creatività? La offre il brand hair care Kemon, un fake undercut ottenuto con riga laterale e…. frangia corta e lineare nascosta dall’ampio ciuffo.