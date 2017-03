Capelli lunghi in primavera: prepariamoli per l’estate!

Oggi parliamo di capelli lunghi. Ciò che per molte donne è simbolo di femminilità e rappresenta un’arma di seduzione va preservato come un tesoro, affinché rimanga tale.

Se i mesi caldi sono i più temuti per i danni che sole, mare, piscina possono arrecare, la cosiddetta mezza stagione non va sottovalutata! In questo periodo di passaggio il nostro corpo si indebolisce e richiede particolari attenzioni.

I capelli lunghi in Primavera sono più fragili, e di conseguenza si spezzano e cadono.

Ci sembrano meno folti e meno lunghi, perché effettivamente lo sono. Non è una leggenda che per far crescere i capelli occorra tagliarli. È una consolidata verità, confermatami dall’hairstylist d’eccellenza Pier Giuseppe Moroni:

““Per far crescere i capelli devi tagliarli regolarmente, 1 cm ogni 3 mesi. Così facendo le punte rimarranno sane, e avrai una crescita netta di 8 cm all’anno.””

Infatti, i capelli crescono in media 1 cm al mese, ma se lasciamo che le punte si indeboliscano e si spezzino, la chioma svuotata alle estremità sembrerà più corta.

Un altro accorgimento da tener presente riguarda la caduta. Gli integratori e le fiale ad uso topico anti-caduta funzionano se le utilizziamo come trattamento preventivo. Questi prodotti servono infatti a rafforzare la fibra e il bulbo capillare, allungando la vita del capello. Se interveniamo quando la caduta è già iniziata, integratori e fiale agiranno sui nuovi capelli. Quelli ormai spacciati continueranno a cadere.

Un trattamento che ho trovato personalmente miracoloso e che consiglio come cura per i capelli lunghi in Primavera è Olaplex. Ve ne ho parlato in questo articolo sul mio blog. E, dopo mesi, continuo a sostenerne l’efficacia. Si tratta di un siero crema che ricostruisce i ponti di zolfo che costituiscono la struttura del capello. Riparandolo addirittura da decolorazioni e altri trattamenti chimici. Ha quindi uno straordinario effetto densificante e rinforzante.

Per la detersione dei vostri capelli lunghi in Primavera trovo ottimo lo shampoo rivelatore di luminosità della Linea Oil Reflections di Wella. Con una speciale molecola che funge da magnete, lava via i residui metallici. E lascia i capelli lucenti e leggeri. Ve l’ho presentato sul mio blog, in questo post.

Mentre utilizzate Olaplex, non avrete bisogno di applicare maschere ristrutturanti. Per districare i capelli dopo il lavaggio potete utilizzare la Sealing Cream della linea Solar di System Professional. Si tratta di una crema molto leggera che districa e protegge dal calore e dai raggi solari.

Spero che queste informazioni vi siano state utili: anche se da un po’ di tempo ho scelto un taglio medio, il cosiddetto long bob, ho avuto per anni i capelli lunghi. Per questo, ho voluto condividere con voi amanti delle lunghe chiome quanto ho appreso e testato personalmente. Continuate a seguirmi: tra qualche settimana parleremo di come curare i capelli lunghi in Estate! A presto!

Valeria, Coco et La vie en rose Moda & Beauty