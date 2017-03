Tagli capelli 2017: il trend di stagione è per tutte

Stai pensando di cambiare taglio in vista della primavera ma non sai su cosa buttarti? E il colore? Ti sei chiesta mille volte quali saranno i trend di stagione senza alcun risultato, dico bene? No worries, ecco una guida semplice e pratica.

Prima di tutto definisci il colore che vuoi, qui una la guida ai colori moda 2017.

Hai scelto il colore? Bene ora passiamo al taglio, i tagli capelli 2017 più cool sono quelli corti ma qui trovi una guida completa ai capelli moda 2017 con tante lunghezze diverse.

Hai scelto anche il dettaglio? Benissimo, ora veniamo al vero trend 2017, quello da abbinare a tutti i tagli che svolterà il tuo look.

Il ciuffo è in assoluto il top trend capelli per il 2017. È semplicissimo da mantenere, comodo per chi ha poco volume e sta bene davvero a tutte.

Perfetto sopratutto per chi ha un viso poco simettrico o con qualche imperfezione.

La frangia rimane al top delle classifiche anche per il 2017. Si adatta a tutti i tipi di taglio ma è perfetta con i tagli di media lunghezza.

Io la adoro perchè nasconde i punti critici (come occhiaie, naso sporgente o brufoli sulla fronte) e mette in risalto gli occhi e le labbra. Certo, richiede una cura particolare ma il risultato è davvero perfetto.

Sapevi che è perfetta anche con i tagli corti? Da un tocco femminile e, se ami osare, provala con il doppio taglio nella sua versione rock.

Qui una gallery di tagli con frangia.

Che ne dici? Hai trovato ciò che cercavi? Ti aspetto sul mio canale youtube alice cerea con tanti consigli utili!

Alla prossima!