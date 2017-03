Acconciature Primavera/Estate 2017: arriva la braid chains mania

Possiamo ufficialmente iniziare a individuare quali saranno gli styling che andranno per la maggiore durante la stagione calda. Dal web, dalle passerelle delle sfilate e dai red carpet più celebri arrivano diverse idee, curiose ed interessanti, ma tra le acconciature Primavera/Estate 2017 spicca in maniera notevole la braid chains mania.

Siamo già abituate da qualche tempo a vedere pettinature dall’effetto “wild“ e spettinato che vede l’inserimento di accessori che completano e adornano piacevolmente l’intera chioma, ma questa nuova tendenza è estremamente originale, in quanto non si tratta di fiocchi, cerchietti o elastici ma di piccole e sottili catene, le cosiddette chains, che si nascondono tra i capelli creando un’elegante e raffinato finish boho chic.

Le sottili catene, di diverse lunghezze, sono collegate ad un pettinino che va inserito ad arte all’interno della chioma, vengono lavorate, intrecciate e annodate insieme ai capelli per creare originali trecce destrutturate e torchon romantici e bon ton. Il risultato è davvero unico ed originale.

I materiali per realizzare le catene, in alcuni casi, sono di lusso; si passa dall’argento all’oro rosa, dal rodio all’oro antico fino all’ottone con prezzi non proprio abbordabili, ma siamo sicuri che presto anche brand low cost avranno, all’interno delle loro collezioni, questi accessori, destinati a diventare un must.

Tra le tante acconciature Primavera/Estate 2017, la braid chains mania vi ha convinto?

