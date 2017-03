Trend capelli 2017: come essere fashion anche in palestra

Certo vi sarete già informate sui trend capelli della Primavera/Estate 2017, probabilmente sarete già andate a tagliare e sistemare i capelli o a fare trattamenti ricostituenti e colore.

Unico problema: con l’arrivo del caldo la tendenza è quella di sudare di più, soprattutto durante gli allenamenti pre prova costume (perché scommetto che vi state preparando tutte, vero?). Il rischio è quello di entrare in palestra con la piega perfetta ed uscirne simili a spauracchi. E allora come fare? Molto semplice: parola d’ordine trecce.

La coda di cavallo è sempre una buona scelta, ma come possiamo rivisitarla? Ecco due modi davvero speciali e semplici da rifare anche a casa.

Raccogliete i capelli in una coda e avvolgete intorno all’elastico una piccola treccia. Per un effetto selvaggio potete usare prodotti che diano un effetto beach waves; per essere più ordinate potete stirare la coda.

Sembra difficilissima da fare e invece no. Procuratevi dei piccoli elastici trasparenti o del colore dei vostri capelli. Bloccate la coda in alto con un elastico, create un buco in mezzo a due ciocche e fateci passare la coda. Ripete per tutte le lunghezze.

In assoluto le mie preferite! Spero abbiate un’amica che sappia farvele oppure siate capaci da voi. Trendy, comode, non per forza per capelli lunghissimi. Potete provarle anche nella versione lisca di pesce.

Rivisitare il classico chignon è possibile. Ecco due modi. Il primo dura qualche giorno (basta dormire di lato:)); il secondo purtroppo è più delicato. Avanti ballerine e non: non volete cambiare anche voi ogni tanto?

E voi di che trend siete?

Ringraziamenti a Martina per le acconciature.