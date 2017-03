Tagli capelli di tendenza per la primavera 2017

Le donne sanno sempre cosa vogliono. O forse credono di saperlo, e quando si tratta di capelli, quella determinazione che spesso le distingue, improvvisamente le abbandona, lasciandole con la più cupa delle indecisioni. E con quella solita vecchia domanda: come mi taglio i capelli?

Le nuove tendenze parlano chiaro: stili decisi e pratici, ma un taglio è soggettivo e, soprattutto, deve rispondere a diversi requisiti che uniscano praticità e gusto, sì insomma, è una scelta da valutare in modo ponderato.

Corto o lungo? Lunghi senza vie di mezzo, da portare lisci o esageratamente mossi e selvaggi. Il lungo ha uno stile preciso e rigoroso, quasi con effetto specchiato oppure da sfoggiare spettinato e al naturale. Da portare con la riga al centro oppure messy: un disordinato dove niente è lasciato al caso. I tagli medi si rifanno agli anni Ottanta che continuavano a influenzare le tendenze di quest’anno. Lunghezze mosse, ma rigorosamente scalate e punk, con o senza frangia. Ma questa primavera dal sapore vintage contagia anche i tagli corti con caschetti lineari e geometrici anni Sessanta. Il taglio più amato delle americane, infatti, è il “low manteinance bob“, perchè è il corto che sta bene a tutte. Un mix perfetto tra il pixie cut e il bob che si mantiene a lungo, senza bisogno di ritocchi in salone ogni due settimane. Liscio, spettinato o clamorosamente riccio, purché poco impegnativo.

Ma questa è anche la stagione dei raccolti, la soluzione più pratica per avere i capelli in ordine anche durante le giornate frenetiche. La treccia che abbiamo visto sfilare da Valentino, Armani e Kenzo, si conferma l’acconciatura più gettonata e rimane al primo posto per tutto il 2017. La coda sarà meno convenzionale: da un lato, sia alta che bassa, come è stata proposta da Chanel. E per qualcosa di più ricercato: il mezzo raccolto impreziosito da fermagli bijoux, come suggerisce Fendi.

Se ancora non avete deciso da che parte, lasciate che siano le vibrazioni primaverili a condurvi sulla strada giusta, il sesto senso conta più di qualsiasi tendenza.