Tagli di capelli: gli hairlook primavera estate 2017

Libertà, movimento, volume: questi i diktat degli hair look che vedremo questa primavera e proposti dagli hairstylist. Cut che disegnano i contorni del volto, frange appena accennate o lunghe abbastanza da diventare il focus dell’acconciatura, colorazioni preziose che diventano di per sé accessori da sfoggiare.

Gli styling esaltano il movimento, con ciocche che si scompongono libere ma controllate con sobrietà. E poi attenzione agli equilibri in grado di personalizzare qualunque soluzione. Tutto questo per una donna che sceglie la praticità ma non rinuncia alla ricercatezza e anche alla sensualità, più suggerita che ostentata. E gli anni ’80 diventano punto di riferimento ma sempre interpretati in chiave contemporanea, con tagli leggeri e femminili, all’insegna del fascino.

Bob, mules, carré e corti grintosi si animano di linee e geometrie inedite e dinamiche, movimentate da tagli, scalature e finish “glunge” apparentemente casuali ma abilmente studiati per valorizzare il volto e lo chic. Lo swag è il taglio medio di stagione, un po’ shag e un po’ wild, dal piglio punk-rock, mentre i lob si animano di scalature più o meno profonde e frange, lunghe e denteleé.

I corti si fanno grintosi, con volumi pieni e sfilati o con cut asimmetrici e molto strutturati. Onde dai volumi alti e morbidi o appiattite sulla nuca, enfatizzano ancora i tagli corti conferendo nuove versatilità agli styling. E poi boyish cut sfumati e impreziositi da frange che, all’occorrenza, si trasformano in maxi-ciuffi.

Infine i lunghi, scalati e ovalizzati intorno al viso per sottolineare i contorni e creare movimento e leggerezza. Effetto sauvage realizzato con il ferro per una leggera ondulazione, dalle texture row e dai colori ricercati, segnano il ritornano alla natura con sofisticate palette eco chic e raccolti seducenti. Le chiome naturali e leggere, vengono talvolta annodate appena sopra le spalle con nastri sottili. E infine, onde e mini onde, su lunghe ed eleganti scalature, con riga al centro o laterale che separa simmetricamente la chioma che accarezza le spalle e solletica la schiena.