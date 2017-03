«Ciao Ciao extension». Ci sembra di sentirla Selena Gomez quando saluta i suoi capelli lunghi per un taglio corto, molto più classico ma sempre amato dalle donne: un caschetto che arriva fino alle spalle. La cantante ha abbandonato la chioma mossa in perfetto stile wild per un look molto più casual ma non per questo meno pop. Il bob è lungo e liscio, la riga è laterale, le punte sono leggermente interne e arrotondate per incorniciare il viso alla perfezione.

Uno stile fresco molto più sbarazzino e naturale di quello precedente da Lolita moderna, che piace e convince. Un po’ Selena Gomez ricorda una collegiale pronta a seguire la lezione! E di certo sale in cattedra per le tendenze capelli in vista dell’estate 2017: beauty icon per le teenagers di mezzo mondo, la più seguita su Instagram in tutto il pianeta, non ci risulta difficile immaginare (senza sfera di cristallo) che il taglio di capelli più richiesto ai parrucchieri di tutto il mondo sia proprio il lob (long + bob) alla Selena Gomez.

Il taglio di capelli per l’estate? Corti!

Selena Gomez non è di certo la prima celebrities pronta ai colpi di testa. Anche Kristen Stewart da poco ha sentito il bisogno di stravolgere il look e di cambiare stile con un taglio di capelli corto, ispirato all’universo maschile e molto boyish, mood che va molto di moda soprattutto nello street style con tagli pixie. L’attrice, che ci ha abituato a continue evoluzioni beauty, ha sorpreso davvero tutti: ha detto addio al caschetto per una testa rasata biondo platino (che, bisogna dirlo, le sta davvero bene). Insomma Kristen Stewart e Selena Gomez parlano chiaro: le tendenze per capelli saranno decisamente all’insegna del corto.