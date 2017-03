Look di Primavera: lo chignon con trecce

“Guido Palau sta ai capelli come Michelangelo alla scultura”. Ve lo avevamo raccontato nei trend report delle sfilate di Parigi per la primavera/estate 2017, quando il Global Creative Director di Redken ci aveva affascinato con il look Feminine Tomboy creato per il catwalk parigino di Christian Dior.

«Questa è il primo show Christian Dior di Maria Grazia Chiuri. Le piaceva l’idea di una ragazza on the street. per questo abbiamo creato 3-4 trecce nella parte posteriore della nuca, lasciando un ciuffo un po imperfetto, ma dal look morbido. Trovo lo styling da ragazza un po’ “maschiaccio”, davvero cool».

Ma come fa un trend da passerella e #hairinspo su Instaram a diventare un’acconciatura da ricreare a casa? A mostrarci come si può realizzare è il Redken Artist Mimmo Durante.

Bastano 6 passaggi e tanta manualità:

1. Dividi i capelli in ciocche

2. Distribuisci la pasta leggera di definizione Move Ability 05 di Redken per modellare i capelli

3. Realizza tre trecce partendo dalla nuca

4. Alterna Quick Tease 15 e Wax Blast 10 per fissare lo styling

5. Chiudi le trecce in uno chignon alto

6. Applica Wax Blast 10 massaggiando le trecce, per un effetto messy

Cosa ne dite del risultato?