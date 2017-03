Capelli pastello: tutto ciò che c’è da sapere

Sicuramente vi sarà capitato sempre più spesso di vedere in giro e sulle riviste capelli dalle colorazioni piuttosto inusuali: rosa antico, celeste tenue e addirittura grigio chiaro. Di quale trend si tratta? Dei capelli pastello naturalmente! Queste particolari colorazioni stanno prendendo sempre più piede, soprattutto tra le giovanissime, e i motivi sono svariati: dalla loro originalità al look visto sulla celebrity di turno, dal voler attirare immediatamente l’attenzione fino alla voglia di un cambio radicale.

Se anche voi siete curiose e volete saperne di più su questa tendenza, scopriamo allora insieme tutto ciò che bisogna tenere a mente prima di fare questo… colpo di testa!

Innanzitutto urge un chiarimento: i capelli pastello possono essere adottati solamente da chi ha già una base chiara, per cui biondo, castano chiaro oppure capelli decolorati. Brutte notizie dunque per le more, che dovranno optare per un trend differente.

Secondo step, a chi rivolgersi per ottenere una di queste particolari tinte? La soluzione migliore è senza dubbio quella di correre dal proprio parrucchiere di fiducia, così che il colore possa durare a lungo. In alternativa potete trovare in commercio anche delle pratiche tinte fai-da-te, che funzionano solitamente come degli spray e che vengono via dopo qualche lavaggio. Perfette dunque se non volete un cambiamento definitivo, ma avete voglia di sperimentare un po’.

Infine, a chi stanno bene i colori pastello? Qui non c’è una vera e propria regola, poiché rosa pallido, baby blue e biondi-grigi possono star bene un po’ a tutte. Tuttavia chi ha una carnagione chiara e tratti poco marcati parte da una base avvantaggiata, poiché l’insieme risulterà sicuramente più armonioso e delicato.

Le nuances tra cui scegliere sono comunque svariate, e ce ne sono per tutti i gusti: e voi quale scegliete?