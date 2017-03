Trend Capelli 2017: ciuffo laterale + mega monorecchino

Ebbene sì: il mega-monorecchino è uno dei must have di stagione! Lo avevi già “intercettato” tra i trend di Glamour sul numero di Marzo?

Si indossa rigorosamente singolo in abbinamento a quello che, in tema di capelli, sta emergendo come uno dei trend più forti di stagione: il ciuffo laterale.

E non importa che la capigliatura sia lunga o corta, liscia o riccia, al naturale o dallo styling accurato. Il trend del momento sta bene a tutte, come dimostrano la varietà di look e interpretazioni sulle passerelle delle Collezioni Primavera-Estate 2017, ma anche le celeb che hanno tradotto in uno stile proprio – e in alcuni casi addirittura anticipato – tale tendenza.

Da Emma Roberts ad Adriana Lima, da Rihanna a Emma Watson, ecco allora qualche styling da red carpet a cui ispirarsi. Tu quale scegli?