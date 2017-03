Prodotti TOP per capelli

Oggi care lettrici voglio parlarvi di capelli, argomento che ormai sapete starmi particolarmente a cuore e di cui sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi per valorizzarli senza dimenticare di prendersene cura al meglio.

Questo 2017 devo dire che è iniziato davvero con il botto per quanto riguarda i prodotti per capelli, sia in tema haircare che per quanto riguarda le colorazioni! Uno dei prodotti del momento che sto amando alla folla sono i nuovi COLORISTA Washout di L’Oréal Paris. Ideali per chi vuole sperimentare un nuovo look con dei colori super fluo, senza però rovinare i capelli, dato che sono delle vere e proprie maschere colorate per capelli, facili da applicare e che lasciano la vostra chioma morbidissima.

Per ottenere un colore acceso e vibrante i vostri capelli devono essere decolorati, altrimenti certe nuance non prenderanno sui capelli. Ve ne parlo nel dettaglio sul mio blog se siete curiose! (clicca qui per leggere il post)

Un altro prodotto di cui ormai non posso più fare a meno è il nuovo trattamento di Aveda New demage remedy split end repair. Sono anni che utilizzo gli shampoo e i conditioner Aveda e i miei capelli sono cambiati radicalmente, sono più luminosi, corposi e sani; ultimamente però complici lo stress e un periodo in cui la mia alimentazione non era delle migliori i capelli ne hanno risentito, crescendo ancora meno del solito e svuotandosi sulle punte. Grazie a questo trattamento, che consiste nell’applicare una piccole dose di prodotto sui capelli asciutti dopo lo styling, il risultato è la ricomposizione delle doppie punte grazie all’olio di nagai, protezione dei capelli dalla formazione di future e dagli agenti esterni sino al successivo lavaggio.

In fine vi voglio parlare di un altro prodotto che sto apprezzando sempre di più, ovvero un nuovo spray senza risciacquo da applicare sui capelli bagnati prima della piega by Phyto, ideale per chi come me ha i capelli decolorati o tinti!

Si tratta di uno spray senza risciacquo: Phytomillesime, composto da ingredienti completamente naturali come l’estratto di mela rossa, ricco di pigmenti naturali e dalle proprietà antiossidanti, in grado di chiudere le squame del capello e limitarne i danni dati dai radicali liberi, dagli agenti esterni e dai periodi di stress; donando alla nostra chioma un aspetto sempre splendente come appena fatto il colore! Se volete saperne di più sugli ulteriori benefici di questo prodotto cliccate qui per leggere un articolo in cui ne parlo nel dettaglio.

Questi prodotti per me sono stati davvero una rivelazione e per il momento non riesco proprio a farne a meno…Provateli e mi darete ragione!