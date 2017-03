Cosa valorizzare quando purtroppo, per il tuo tenore di vita, stress e insicurezze non riesci ad essere perfetta? La legge di Murphy per chi come me è membro ufficiale del club #maiunagioia vuole che ogni volta che riesci a metterti lo smalto succeda qualcosa di imprevisto e ti ritrovi a lavare i piatti, a fare il bagno alle bimbe, cucinare per una tribù. E quindi addio smalto e unghie curate.

Come distogliere l’attenzione degli altri su quelle unghie imperfette, a volte mangiucchiate e con le cuticole secche e poco idratate? Mentre aspettate che il fatidico appuntamento dall’estetista arrivi e sopratutto vada a buon fine, punta su altri focus di bellezza. Capelli di tendenza e make up labbra e occhi sempre al top.

Per la tua chioma in vista dell’estate gioca con le sfumature. Chiedi al tuo parrucchiere un Honey Balayage molto naturale che con il calore del sole e la luce estiva acquisiti brillantezza. Non hai le idee chiare? Niente paura io e le Bloggersintrip abbiamo testato per voi quali sono le Tendenze Capelli 2017 in voga la prossima estate presso il Salone Wild Beauty Milano (Corso Garibaldi,30 MM-Lanza/Moscova).

Arriva l’estate ed il sogno di tutte le IT Girl è quello di avere capelli perfetti baciati dal sole. Chi come me ha qualche capello bianco deve ricorrere ai ripari con una tinta b-colore dalle leggere sfumature color miele o color sabbia. Per la mia chioma abbiamo utilizzato i prodotti Alfaparf Evolution Evolution. Alla radice 110 colori colorazione con ammoniaca 6/7 NI (colore più intenso) di base biondo scuro e biondo medio intenso per la totale copertura dei capelli bianchi grazie alla maggiore intensità dei pigmenti. Per le lunghezze 7/13 biondo medio cenere dorato e 8/13 biondo chiaro cenere dorato. Tempo di posa 35 minuti. Sulle punte abbiamo aggiunto un leggero decapaggio e dei pigmenti, direttamente al lavatesta, in posa per pochi minuti.

Messa in piega con la spazzola ed il nuovo asciugacapelli agli Ioni GA.MA 3D Therapy . Sulle lunghezze Semi di Lino e cera sulle punte per rimpolpare il capello dopo il leggero decapaggio; perché la cera ha un effetto memoria e da styling al capello e lo idrata. Styling perfetto e lunga durata grazie all’iconica piastra GHD V® gold max Styler, l’ideale per chi ha i capelli medio lunghi. Puoi acquistarla sul sito in abbinamento al ghd advanced split end therapy.

In salone hai scelto di optare per una colorazione naturale perfetta per ogni occasione sopratutto in estate? Nulla ti vieta di fare qualche pazzo tentativo, assolutamente trendy a casa tua; magari con un amica. Colorista di L’Oreal nella linea Washout è la colorazione temporanea e nutriente senza nessun genere di ammoniaca ed ossidante, svanisce in pochi shampoo.