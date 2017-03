La rivincita del frisè

Gli anni Novanta dettano ancora una volta tendenza. I frisè, detti in modo più chic crimped hair, sono tornati di gran moda e tutte nostalgiche dei look alla Britney Spears e alla Christina Aguilera potranno finalmente rispolverare questo styling.

Oltre allo styling meglio però rispolverare anche le styler con le piastre intercambiabili nate ad hoc per fare i frisè, già con le lamine a zig zag che creano l’effetto in pochi step.

Il trend Primavera/estate 2017 vede due scuole di pensiero differenti: c’è chi come Gucci e e Schiaparelli vuole l’effetto zig zag per tutta la chioma (che deve essere cotonata e fissata con la lacca), e chi come Dorhout Mees e Christian Siriano sceglie solo alcune ciocche su cui far posare il frisè.

Questa idea non sta bene solo a chi ha lunghezze XXL alla Ariana Grande, la popstar che ama mixare code alte a crimpted hair, ma si sposa alla perfezione anche sul bob. Prendete come spunto il look di Ashley Williams o lo styling preferito nel 2004 da Scarlett Johansson.

Nella gallery tutti i look più belli, con i prodotti ad hoc per realizzare un effetto frisè che dura a lungo. La regola universale? Realizzateli su capelli lavati il giorno precedente, così da ottenere un risultato più duraturo della “messa in piega”. E ricordate: più le ciocche saranno piccole e più il frisè verrà marcato.