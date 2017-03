Faux bob: da lungo a medio in pochi istanti

È una delle acconciature più interessanti perché permette di cambiare in look in pochi istanti e facilmente. Si tratta del raccolto chiamato “faux bob”, letteralmente falso bob e tecnicamente un taglio medio ottenuto raccogliendo i capelli sulla nuca, rimboccandoli verso l’interno o fissandoli in un piccolo chignon o treccia. L’alternativa è quella di “incastrare” la chioma sotto il collo alto di un maglione, di un cappotto o di una camicia.

Alcune star ne sono affezionate, tra queste la più assidua è Olivia Palermo e una delle ultime foto di Belén Rodriguez la ritrae proprio con un falso bob, mosso da morbidi riccioli per uno shooting Cotril. Anche sui fashion catwalk è tra le soluzioni più amate dagli hairsylist. Il look più interessante di stagione, infatti, è quello di Etro, che ha lasciato sciolte due ampie ciocche di capelli lungo il volto e raccolto morbidamente il resto delle lunghezze in una treccia bassa sulla nuca, in modo che, vista dal davanti, l’acconciatura possa apparire un lob.

Si può giocare anche con le forme e le lunghezze: triangolari e mosse da morbide onde retrò oppure volumizzando la parte finale fino a creare una sorta di cofana dal sapore vintage. Insomma, si tratta di un mood versatile, adattabile a qualunque occasione e perfetto sia per il giorno che per la notte. Nella gallery, ecco alcuni esempi da replicare.