Colori capelli Primavera/Estate 2017: provate il tiger eye!

Con il cambio stagione arriva anche la voglia di provare nuove tonalità sulle nostre chiome. Se siete state attente, vi sarete accorte che il biondo platino continuerà ad essere molto presente. Ma non sarà l’unico, visto che gli hairstylist più famosi ci propongono anche il castano chiaro e la tonalità cioccolato fondente. Ma la vera novità, per quanto riguarda i colori capelli primavera estate 2017, è il tiger eye. La tonalità tiger eye non è altro che un mix di giallo, oro e castano.

Come avrete sicuramente notato, per la prossima stagione avremo molte proposte makeup, smalti e colori capelli ispirati alla natura. Non fa eccezione il tiger eye, il cui nome deriva dalla famosa pietra semi-preziosa: occhio di tigre. Considerata una pietra fortunata, è composta di quarzo, limonite e riebeckite. La fusione di questi minerali dà una superficie graffiata in giallo, oro e marrone. Una delle star che ha dimostrato quanto piace questo trend è la meravigliosa Jlo.

Rinominato negli Stati Uniti d’America con il nome di baby blonde, è un colore molto amato non solo dalle celebrità. La sua particolarità sta nel fatto che si tratta di un biondo quasi bianco, ma più sofisticato.

Se invece amate il pink mood, sarete felici di sapere che anche quest’anno il rose gold sarà uno dei colori capelli primavera estate 2017. Questa tonalità però è adatta soprattutto a chi è già bionda. Se invece siete castane scure potete provare con il chocolate mauve. Ovvero tonalità di viola e rosa, che grazie al contrasto naturale di luci e ombre sui capelli darà volume al viso.

Infine il Cioccolato fondente, un colore profondo, ricco e pieno. Finalmente quest’estate vedremo protagonista una tonalità scura. E ciò che farà più piacere sapere alle brune, è che proprio questa nuance sarà la più desiderata durante la prossima estate 2017.

Siete pronte a osare nuovi colori sulle vostre chiome? Io vi aspetto anche sul mio blog per parlare di tendenze 2017.