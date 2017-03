Taglio capelli caschetto: il trend più cool del 2017

Il taglio capelli caschetto è in assoluto il trend più cool per la Primavera/Estate 2017. Oggi ti svelerò tutti i segreti e ti darò tante idee utili.

Cambio stagione, cambio armadio e, logicamente, cambio stile! Hai già deciso quali modifiche apportare al tuo look? Cambierai totalmente il guardaroba, ti taglierai le unghie o opterai per un bel taglio di capelli?

Se hai optato per un cambio di look partendo dalla testa, come l’86% delle italiane, ottima scelta! Oggi ti parlerò del trend più cool del 2017, uno stile che si addice a tutte, da sempre e per sempre: il mitico caschetto.

Pronta a scoprire tutto nei dettagli? Ecco alcuni consigli utili se stai pensando di tagliarti i capelli ma non hai ancora le idee chiare.

Qui ti ho già parlato approfonditamente dei tagli medi ma oggi ti dar qualche consiglio di stile che non conoscevi.

I tagli medi raggiungono il top della loro bellezza abbinati ad una frangia, metteranno in risalto il tuo volto nascondendo eventuali difetti. Qui una gallery di tagli con frangia.

Hai i capelli mossi e ti sei stancata della tua lunga chioma leonina? Il taglio capelli caschetto è l’ideale anche per te e dimezzerà i tempi di asciugatura e messa in piega. Qui tante idee per i tuoi capelli mossi

Che ne dici? Hai trovato ciò che fa per te? Qui trovi una gallery di tagli capelli medi e qui tutti i trend moda capelli 2017.