I Granny Hair spopolano alla PFW con Cara Delevingne

Sono ormai svariate le stagioni che hanno visto tra le tendenze colore più forti il grigio…in particolare quello che viene definito “Granny Hair”.

Si tratta di una colorazione audace e particolarmente adatta su tagli molto corti come ad esempio il pixie cut e ovviamente su bob e lob.

Durante la settimana della moda parigina e in particolare la sfilata FENTYxPUMA by Rihanna, la top model e attrice britannica Cara Delevingne ha sfoggiato il suo nuovo look..ovvero un liscissimo bob grigio.

Per le amanti di questa colorazione che non intendono optare per una colorazione (o in alcuni casi decolorazione ) “completa” segnalo la possibilità di mantenere la base naturale sulle radici, soluzione ideale specialmente se si hanno capelli medio-lunghi.

Se vi state chiedendo quale sia lo styling ideale con una colorazione di questo tipo la risposta è: “quella che più vi piace”!

La dimostrazione e lo spunto arriva direttamente dalle celebrities…Liscissimo lo styling sfoggiato da Cara Delevingne, mosso molto leggero per Margot Robbie e molto mosso per Rihanna che sfoggia un bob con radice scura.

Riga centrale o laterale, frangia o ciuffo la regola è solo una: Osare!

photo credits: @badgalriri / @caradelevingne

more inspiration on: @onemoreaddiction