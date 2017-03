Arriva Fire: la nuova tinta che cambia con la temperatura

Che il 2017 sia l’anno dei trend originali si era ormai capito, ma che si arrivasse addirittura ad avere una tinta che cambia con la temperatura non ce lo si poteva proprio aspettare. E invece è successo: Il suo nome è Fire ed in grado di passare da un rosso acceso ad un blu in batter d’occhio. Il segreto sta nei pigmenti legati a questa particolare colorazione che esposti all’ambiente circostante sono in grado di cambiare tonalità regalando sfumature e colori sempre nuovi.

Fire ha fatto il suo ingresso ufficiale durante la London Fashion Week, grazie a The Unseen e a Lauren Bowker, direttore artistico dell’azienda, che ha messo a punto Fire ispirandosi ad una scena del film anni ’90 The Craft (Giovani Streghe) dove viene mostrato un repentino cambio di tinta immediato grazie ad un incantesimo.

THEUNSEEN FIRE 3 Short from T H E U N S E E N on Vimeo.

Ora che Fire è realtà, non ci resta che aspettare di vederlo in commercio. Nonostante al momento sia ancora in fase sperimentale, non c’è dubbio che rappresenti una vera e propria innovazione nel mondo del beauty. Chissà che tra qualche anno non indosseremo tutte capelli cangianti!