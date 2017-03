Capelli, i trend Primavera/estate 2017

C’è un mood per ogni acconciatura e quelle che vedete nella gallery si adattano ai vostri bad hair day, a look casual o più ricercati. E hanno tutte una caratteristica in comune: sono facilmente replicabili. Dal frisé anni Novanta con l’aggiunta di un fermaglio girlie all’effetto wet, allo chignon da ballerina spettinato. Per i trend capelli della Primavera / estate 2017 assistiamo al ritorno della cofana cotonatissima e a ricci e onde in versione mat o beach girl, fino a chiome dal liscio minimal.

Come ci insegnano gli hair stylist che pettinano nei backstage delle sfilate, per prima cosa bisogna esaltare l’individualità, lasciandosi guidare dalla naturale texture dei capelli e secondo, per dare un tocco in più, basta dare una reinterpretazione moderna a una pettinatura classica. Ecco allora che la coda alta si ferma con un elastico in pelle, le treccine da bimba diventano urban con ciuffi appiccicati alla fronte e il taglio corto con doppio taglio è un omaggio alla Linda Evangelista degli anni Novanta.

Se da qualche stagione le teste più viste sono “undone”, ovvero arruffate ad arte e volutamente imperfette, questa stagione spopolano anche gli accessori per completare il look. Ecco 20 styling a cui ispirarvi.