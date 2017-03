Taglio capelli donne medio: il trend moda 2017

Sei alla ricerca di un taglio perfetto per te, vero? Vorresti cambiare stile, darci un taglio ed eliminare per sempre quelle triple punte bruciacchiate che porti con te da quando, nell’estate del lontano 2014, decidesti di optare per una decolorazione homemade con pessimi risultati, giusto? Siamo sulla stessa barca ed oggi ti darò tantissime idee per scegliere il taglio giusto per te.

Ti ho già parlato tantissime volte di moda capelli 2017 e abbiamo finalmente definito la classifica generale dei tagli moda per il 2017: il gradino più alto del podio spetta ai tagli corti (scopri tutto sui tagli corti 2017), seguiti dai capelli medi fino ad arrivare ai capelli lunghi.

Oggi ci concentreremo sul taglio capelli donne medio e scopriremo insieme tutti i trend di stagione e molto altro ancora.

Il taglio capelli donne medio per eccellenza per il 2017 è il lob, una versione allungata del bob o, per dirlo in parole povere: un carrè con capelli alla pari o, ancora meglio, un caschetto in ricrescita.

Si tratta di un taglio che sta bene veramente a tutte si abbina in mille modi diversi e, sopratutto, è semplicissimo da mantenere.

Hai deciso di darci un taglio? Qui trovi una gallery di tagli medi e tantissime idee utili per il tuo cambio look.

Non sei ancora del tutto certa della tua decisione? Dai un’occhiata a questo video dove ti parlo di tutti i trend capelli 2017 in 2 minuti.

Che ne dici? Hai trovato quello giusto per te? (se hai trovato il video utile dai un’occhiata mio canale youtube alice cerea, ne troverai tantissimi altri). Se la risposta è no qui una gallery di tutti i capelli moda 2017.

Alla prossima!