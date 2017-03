Quali sono le nuove tendenze capelli donna del momento? Ma soprattutto: quali sono i look più più trendy per la prossima Primavera/Estate?



Come sempre lo street style rappresenta un mondo davvero variegato a cui ispirarsi e dal quale trarre tutte le novità. Basta guardarsi intorno. Vedremo presto le tendenze colore e i tagli più in voga.

Ma in questa prima parte ci siamo concentrati sulle chiome bionde.

Le tonalità vincenti vanno dal dall’ice blonde, passando per il biondo cenere, il biondo miele, per arrivare infine alle chiome con radice scura ma enfatizzate da lucenti schiariture create ad hoc sulle lunghezze.

Gli hair look che abbiamo visto e fotografato durante la settimana della moda milanese hanno comunque un comune denominatore: la naturalezza estrema. Una tendenza talmente forte ed evidente da apparire quasi artefatta.

Naturalezza e movimento: Sembra terminato, o comunque messo in stand by, il periodo degli styling troppo costruiti. Che si propenda per un taglio corto, medio o lungo, ( forse i più amati ), le chiome si muovono in libertà, con leggere onde spesso piatte, ( flat waves). Le frange sono morbide e spettinate, le ciocche ribelli. Unica possibile costrizione è lo sleek look, ovvero i capelli pettinati all’indietro con effetto bagnato. Uno stile che ameremo moltissimo soprattutto nel periodo estivo.

Sui tagli ci torneremo presto in modo più approfondito ma vi possiamo anticipare che il bob destrutturato, il caschetto ondulato e il pixie cut sono tra i tagli più in voga. Ma il fascino della chioma lunga, specie se bionda, è immortale.

Foto di Giorgio Leone

