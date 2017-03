Acconciature sposa 2017: tutti i trend del momento

Sei alla ricerca di un raccolto perfetto per rendere memorabile il tuo grande giorno, vero? Consulti, ormai da mesi, gallerie online, riviste del settore e chi più ne ha più ne metta ma, nulla, tra le acconciature sposa 2017 non ne hai ancora trovata una che ti abbia fatto pensare: sì, la voglio!

Dico bene? Tranquilla, oggi parleremo di spose, fiori e principi azzurri. Ti darò tantissimi consigli utili e, sicuramente, troverai l‘acconciatura perfetta per te.

Pronta a scoprire tutti i trend acconciature sposa 2017? Eccoli qui:

I raccolti da principessa. Sono in assoluto il mood più cool per il 2017, raccogli i tuoi lunghi capelli in uno chignon elegante e semplice dietro la nuca, sarai alla moda e…super comoda!

I capelli sciolti e mossi da star. Per il 2017 i capelli lunghi e sciolti tornano alla ribalta, specialmente se mossi ed abbinati ad un accessorio importante.

Beh, in realtà le tendenze in fatto di capelli per le spose 2017 non finiscono qui, qui trovi la guida ufficiale alla moda capelli spose 2017 mentre, qui, trovi una gallery di hairtyles da sposa.

Che ne dici? Hai ancora qualche dubbio? Non perderti la sezione wedding, troverai tantissimi consigli utili.

Alla prossima!