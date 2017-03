Tinte capelli 2017: tutti i colori moda del momento

Tutto quello che devi sapere sulle tinte capelli 2017 in una raccolta di idee moda, sfumature e chiome di cui sicuramente ti innamorerai.

Cosa sai a proposito di tinte capelli 2017? Sai già quali saranno i colori moda e quali quelli da evitare assolutamente? Eccomi con una guida a proposito di colori di tendenza per i tuoi capelli per la stagione in corso (e la prossima!).

Pronti, partenza, via! Le colorazioni per i tuoi capelli nella primavera estate 2017 sono davvero tantissime, di ogni gusto e di ogni sfumatura ma… non a tutte stanno bene!

Vediamo insieme come scegliere la sfumatura giusta tra le tinte capelli 2017 per la tua nuova chioma.

Se sei un amante del biondo per il 2017 i trend sono principalmente 2: il blorange (che ti mostro nella foto qui sotto) e tutte le tonalità dell’ice blonde, ovvero del biondo chiarissmo.

Sceglilo solo se hai una carnagione particolarmente chiara. Qui trovi tutti i biondi moda del 2017.





Poppy Delevingne ice blonde

Hai la carnagione scura e odi il biondo? No worries, i castani sono super di tendenza. Se ami le sfumature estive scegli il golden brown, non te ne pentirai.

Se, invece, ami i toni scuri e super sexy scegli il chocolate mauvè e vai sul sicuro.

Che ne dici? Hai trovato il colore giusto per te? Qui trovi la guida ufficiale alla moda capelli 2017.

Alla prossima!