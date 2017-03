Capelli corti 2017: i trend per la primavera estate

Tutto quello che devi sapere sui capelli corti 2017 in una guida semplice e veloce da salvare e conservare.

Ci siamo, la primavera è alle porte ed è ufficialmente giunto il momento di cambiare look! Per quanto riguarda il make up il trend è super naturale (qui la guida ufficiale al make up primavera 2017) mentre per la moda ci sono tantissimi nuovi colori (qui la guida ufficiale alla moda 2017)

E i capelli? Sai già quali saranno i trend capelli per il 2017? Ti ho già dato qualche indizio ma oggi ci concentriamo sui più cool del momento: i capelli corti 2017.

Se vuoi darci un taglio siamo nella stagione giusta e, tagliandoli con la luna crescente, ricresceranno anche super velocemente (nel caso tu non fossi pienamente convinta).

Veniamo a noi: quali sono i trend capelli corti 2017? Sono principalmente due.

I primi sono i tagli pixie, da scegliere nella loro versione super corta alla maschietto (solo se hai i lineamenti perfetti) oppure con un lungo ciuffo nella parte superiore.

Qui una gallery di tagli corti.

Il trend del 2017, invece, è senz’altro il doppio taglio sia per uomini che per donne. Si tratta del classico taglio con la parte laterale rasata e il ciuffo superiore lungo. Puoi anche rasare una parte della nuca e mantenere i capelli lunghi, l’effetto wow è assicurato!

Qui ti spiego cosa è il doppio taglio e ti do tantissime idee per realizzarlo su di te.

Direi che ci siamo! Se ancora non sei convinta non perderti la guida ai capelli moda 2017, ne troverai per tutti i gusti, colori e lunghezze.

Alla prossima!