5 styling capelli street style

Capelli messy ad arte, chignon corposi, ricci elastici, liscio perfetto e boccoli retrò sono i trend più hot catturati dagli obiettivi street style durante la lunga maratona di settimane della moda, dove i designer hanno presentato le loro collezione Autunno/inverno 2017-18.

Gli hairstylist stanno promuovendo sempre più l’individualità, anche nello styling. Quindi, per questa stagione, cavalchiamo il trend e lasciamo che i nostri capelli si esprimano al meglio, più belli perché naturali. L’alleato N°1 è il prodotto giusto, da scegliere in base alle esigenze della chioma.

Goldwell, il brand fondato da Erich Dotter nel 1920 e ora amato dalle trendsetter con la passione per i capelli, ci svela un segreto: StyleSign, la linea dedicata allo styling suddivisa in 5 segmenti, per un totale di 26 prodotti che specificano sul packaging il livello di tenuta (da 0 a 5) e il consiglio di utilizzo. Tutti i prodotti della gamma contengono flexPROtec complex, la formula costituita da polimeri specifici che modellano, e proteine del bambù che aiutano a creare ogni tipo di look e a mantenere uno stile naturale e flessibile. Il plus in più lo regalano l’elastomero e il filtro UV, che insieme proteggono i capelli dalla prematura perdita del colore e dai danni provocati da styling a caldo e raggi UV.

