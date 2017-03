20 modi di portare la coda

C’era una volta in cui la coda era l’acconciatura salva-capelli sporchi. Lo styling da fare tra uno shampoo e l’altro o adatto a quelle giornate da bad hair days, quando la chioma proprio non ne vuole sapere di stare in piega.

Oggi, invece, i canoni si sono ribaltati e la coda si è meritata un posto anche sul red carpet, oltre che tra le emoji di Whatsapp. Le star sono la prova di come sia stata sdoganata, anche per una serata come gli Oscar, di norma caratterizzata da look sobri o in stile vecchia Hollywood. Bassa, altissima, morbida o effetto wet. Con la riga centrale o laterale, con ciuffi in movimento. La coda non conosce regole. Si adatta a tutte le forme del viso e allunga quelli più rotondi.

Lo styling che va di più? Wavy e volutamente spettinato. E la cosa bella è che per realizzarlo potete semplicemente lasciare asciugare i capelli all’aria, o dare solo un colpo di phon. A quel punto, vi ritroverete con una chioma da leonesse, ma raccolta in una ponytail alta, si trasformerà in una pettinatura che sembra studiata ad arte e soprattutto molto cool.

Sarà perché apre il viso e lascia scoperto il collo, considerata una parte del corpo molto eccitante da molti uomini, ma la coda è approvata anche dal maschio alfa.